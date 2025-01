Kinga Rusin zapowiada gigantyczny przelew na WOŚP: "Na przekór hejterom"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to inicjatywa, która co roku angażuje całą masę wolontariuszy i darczyńców. Fundacja już od wielu lat działa na rzecz ochrony zdrowia, szczególnie wspierając szpitale np. poprzez zakup nowego i specjalistycznego sprzętu medycznego. Przypominamy, że Pudelek też gra razem z WOŚP!

Rozpoczął się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane środki przekazane zostaną na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej . Oczywiście wśród gwiazd wspierających od lat akcję Jurka Owsiaka nie mogło zabraknąć Kingi Rusin . W zeszłym roku razem ze swoim ukochanym przekazała "kilkadziesiąt tysięcy złotych". Natomiast trzy lata temu wyznała, że było to aż 30 tys. złotych.

Kinga Rusin wspiera WOŚP. Zapowiada gigantyczny przelew

Rusin wspomniała również o hejterach, którzy od lat atakują akcje Owsiaka. Na przekór nim zdecydowała się zrobić jeszcze większy przelew niż w zeszłym roku. Chociaż sama nie zdradziła kwoty, to pewnie znów mowa o "kilkudziesięciu tysiącach złotych".

Bawmy się, wrzucajmy do puszek, licytujmy. Tak więc my z Markiem, jak zwykle, zrobimy jutro przelew, nawet większy niż w ostatnich latach, na przekór hejterom atakującym WOŚP! Niech Orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej - dodała.