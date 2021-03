Klaudia El Dursi pokazuje, jak sprawdza się w roli "sztangi" partnera i chwali się pląsami z... IWONĄ PAVLOVIĆ!

Ghj 45 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

Nie rozumiem tych polskich celebrytow, hipokryzja zawiewa od nich na maksa. Bawią się w najlepsze w czasie pandemii,a pierwsi krzyczeli że nie będą mieli za co żyć. Narzekają na Polskę I Polaków, na pogodę na wszystko a później jak coś nie tak do Polski na leczenie. Obserwuję trochę aktorów i znanych osób z zagranicy i faktycznie pokazują klasę w obecnej sytuacji zupełnie u nas jest na odwrót. Przykro się na to patrzy.