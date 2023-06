Klaudia El Dursi straciła pracę przez ciążę. Zastąpiła ją inna gwiazda: "Zdecydowano, że mam się już nie pojawiać"

To było tak, że dostawałam propozycje epizodów: "Och, Karol", "Jak się pozbyć cellulitu". Trochę tego było. Po czym dostałam propozycje do zagrania w "BrzydUli", i to nie był epizod. To była rola drugoplanowa. Moja bohaterka miała romans z głównym bohaterem. Nagrałam kilka pierwszych odcinków, ale w międzyczasie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Zaczęły się nudności i nie pojawiłam się na planie. Zostałam w Bydgoszczy. Zadzwoniłam do mojego agenta, że mam takie nudności, że nie dojadę - wyznała Klaudia El Dursi w rozmowie ze "Światem Gwiazd".