Klaudia Halejcio dostała "prezent ślubny" za ponad pół miliona! Niespodzianka ukochanego doprowadziła ją do łez

Klaudia Halejcio dostała na urodziny porsche za ponad pół miliona

Dwa tygodnie temu Klaudia Halejcio ruszyła z własnym kanałem w serwisie YouTube . Zdaje się, że celebrytka będzie więc jeszcze dokładniej pokazywać odbiorcom, jak wygląda jej codzienność. We wtorkowe popołudnie na wspomnianej platformie ukazał się najnowszy odcinek, który został nagrany dwa miesiące wcześniej, w dniu 34. urodzin gwiazdy. Znaczna część materiału powstała bez wiedzy Klaudii, a to dlatego, że ukochany postanowił przygotować dla niej urodzinową niespodziankę.

To nie jest mój pierwszy zakup samochodu dla Klaudii, bo niecałe pięć lat temu, jak się poznaliśmy i byliśmy w zasadzie w związku dwa miesiące, postanowiłem: tak, to jest kobieta życia. Ma urodziny we wrześniu, poznaliśmy się ledwie w lipcu i mówię: tak, kupię jej mercedesa, na pewno jej się przyda, bo wiem, że zastanawiała się, mówiła, że potrzebuje nowego samochodu. Pytałem się znajomych, czy to dobry pomysł - oczywiście każdy mi odradził, mówili, że jestem wariatem - wspominał Wojciechowski.