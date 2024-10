Klaudia Halejcio mówi o córce Oskara i życiu w patchworkowej rodzinie: "Byłam PRZESTRASZONA"

Klaudia Halejcio od lat jest w show-biznesie. Choć to być może wyświechtany frazes, to celebrytka już ponad 20 lat temu debiutowała na małym ekranie. Wówczas można ją było jeszcze oglądać w rozmaitych produkcjach. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawdziwą sławę przynieśli jej "Złotopolscy". Mimo że w ostatnich latach Klaudia rzadko pojawia się w produkcjach filmowych, a jak już, to raczej w epizodycznych rolach, to jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych.

To właśnie tam publikuje zabawne filmiki, które jednak dzielą fanów. Jedni uważają je za genialne, inni zaś dopatrują się w nagraniach nutki żenady. Klaudia dba jednak o swoich obserwatorów, których ma już trochę, bo śledzi ją ponad milion internautów. Na instagramie influencerki możemy więc znaleźć ogrom nagrań, współprace reklamowe i prywatne kadry. Niedawno pochwaliła się np. sesją zdjęciową z narzeczonym Konradem, córką i pasierbicą, co wyjątkowo przypadło do gustu obserwującym.

Korzystając z okazji, postanowiliśmy więc zapytać Klaudię, jak stworzyć idealny patchwork, wszak słyszy się, że takie relacje zazwyczaj są trudne i wymagają od wszystkich zaangażowanych stron sporo poświęcenia.

Halejcio w rozmowie z naszą reporterką Simoną Stolicką przyznała, że wymaga to z pewnością dużej dozy dojrzałości.

Myślę, że to jest bardzo trudne. Każda rodzina jest zupełnie inna i to wszystko wynika z dojrzałości. Musi przyjść taki etap, w którym ty jesteś sama poukładana, masz dużo miłości do siebie. Ja jak zaczynałam związek z moim Oskarem, to byłam przestraszona. Posiadanie dziecka i lekcja, kiedy go nie masz, jest bardzo trudna. I ta odpowiedzialność, czy na pewno nie popełnię błędu i nie skrzywdzę tego małego człowieczka, który nie jest niczemu winien, jest bardzo duża - powiedziała.

Dalej dodała, że mogła liczyć na wsparcie partnera, który pomógł jej przygotować się do nowej roli.

Dla mnie to był ogromny stres. Ale Oskar jest bardzo dojrzały, jest mądrym mężczyzną, który mnie poprawił, też zadbał o mój komfort i ja się świetnie w tym odnalazłam - zakończyła.

