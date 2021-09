Klaudia Halejcio narzeka na trudy macierzyństwa: "Śpię po dwie godziny, jestem niewyspana, NIE JEST ŁATWO"

Klaudia Halejcio nie ukrywa, że macierzyństwo bywa dla niej trudne. Docenia natomiast to, jak zaangażowany w opiekę nad pociechą jest jej ukochany Oskar. "Radzi sobie świetnie i to nie on wykonuje telefony z zapytaniem, a co zrobić, kiedy coś się dzieje" - chwali.