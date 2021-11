Klaudia Halejcio z odsłoniętym brzuszkiem ogłasza POWRÓT DO FORMY sprzed ciąży: "Nawiązuję porozumienie ze swoim ciałem" (FOTO)

Sylwia 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Przepraszam bardzo, ale co ona ma do roboty ? Nawet jeśli podejmie się opieki nad dzieckiem sama, to na pewno ma panią od sprzątania czy prasowania. Przy jej dochodach, katering to jak rzucić groszem w bezdomnego. Przy pudełkowym jedzeniu zrzucić parę kilo i wrócić do formy to jest pikuś. Dziecku przy okazji też pewnie ktoś ugotuje to ma czas i na ćwiczenia. Sorry, ale przy małym dziecku samemu, nawet jak ojciec pomaga tak się nie da... Ale celebrytki jak zawsze odrealnione od rzeczywistości a prawia wwszystkim morały i dają matkom złote rady ....