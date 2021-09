Klaudia Halejcio NIE CHCE zatrudnić niani: "To trudne oddać dziecko w OBCE RĘCE"

Mniam mniam 18 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Przepraszam, że to napiszę, ale mam wrażenie, że to dziecko to rekwizyt dla tej pani. Piękny, uroczy, łamiący obce serca rekwizyt. Ona nawet na tych zdjęciach nie patrzy na własne dziecko. Wygląda jak modelka z cudzym dzieckiem na rękach. Mam nadzieję, że to tylko tak do zdjęć