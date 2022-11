Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" jednak się ROZSTALI? Wspomniała o KŁAMSTWIE w wymownym komentarzu (FOTO)

Kolejna edycja "Rolnik szuka żony" powoli chyli się ku końcowi. Już w niedzielę zostanie wyemitowany wielki finał obecnego sezonu show TVP, w którym dowiemy się, czy i którzy bohaterowie ostatecznie znaleźli miłość w programie. O ile relacje niektórych uczestników wydawały się w miarę pewne, to nie brak i takich, gdzie fani mają sporo wątpliwości.

"Rolnik szuka żony". Co dalej ze związkiem Klaudii i Valentyna?

Jedną z par, o których fani "Rolnik szuka żony" żywo dyskutują w sieci, są Klaudia i Valentyn. Nie jest tajemnicą, że młoda rolniczka od początku była oczarowana postawnym jegomościem z Ukrainy, dla którego pozbyła się pozostałych uczestników z gospodarstwa. Niestety w ostatnim odcinku pojawiły się zgrzyty co do ewentualnego zamieszkania razem, przez co fani zwątpili w szczerość ich relacji.