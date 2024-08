Klienci ZWRACAJĄ produkty do włosów od Blake Lively! "To G*WNO nie jest warte 20 dolców" (WIDEO)

Blake Lively może ostatnio liczyć na wzmożone zainteresowanie. Od pewnego czasu w amerykańskich mediach huczy na temat jej konfliktu z reżyserem filmu "It Ends with Us". W sieci krążą dwie wersje dotyczące genezy sporu. Według jednej z nich aktorkę i Justina Baldoniego poróżniły zupełnie odmienne wizje co do tego, jak powinien wyglądać melodramat, przy którym pracowali. Żona Ryana Reynoldsa miała ponoć domagać się ostatecznego głosu przy montażu produkcji. Zgodnie z drugą wersją, reżyser rzekomo kierował na planie "szowinistyczne" i "niestosowne" komentarze w kierunku matki czwórki dzieci i reszty ekipy.