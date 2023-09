Kobiety o tych imionach mogą okazać się trudnymi żonami. Sprawdź, czy jesteś na liście

Podczas poszukiwania miłości i szczęścia, warto kierować się różnorodnymi kryteriami, w tym również tymi, które mają nieco magiczny charakter. Serce jest bowiem łatwe do oszukania, a rozum może zawieść w kluczowym momencie. Dlatego przed podjęciem decyzji o zaręczynach, warto sprawdzić znaczenie imienia wybranej kandydatki. Może bowiem okazać się, że ma ona trudny charakter, który umiejętnie ukrywa? Poniżej przedstawiam kilka przykładowych imion, których właścicielki mogą mieć problemy z odnalezieniem się w roli żony . Zamiast tego, mogą one zasypać partnera ciągłymi zmianami humorów i pretensjami. Oczywiście takie zestawienia należy traktować z przymrużeniem oka.

Oto imiona, które mogą zwiastować trudności. Z kobietami o tych imionach bywa ciężko dojść do porozumienia

Andżelika zawsze jest przekonana, że ma rację. Nawet jeśli fakty wskazują na coś zupełnie innego, to dla niej to już kwestia faktów. Jest niezwykle uparta i nie potrafi ustępować. Zazwyczaj jest rozpieszczonym jedynakiem i bardzo trudno jej z tego wyjść.

Renaty to osoby bardzo rozmowne, ale mimo to niełatwo jest się z nimi dogadać. Ich usta nigdy nie zamykają się, więc trudno jest wtrącić swoje zdanie. Mają szerokie grono przyjaciółek, z którymi konsultują wszystko. W takiej sytuacji mąż nie ma szans, zawsze jest na przegranej pozycji.

Joanna to najbardziej uparta z wszystkich. Ma swoją własną wizję tego, jak powinno wyglądać jej małżeństwo, i nic innego jej nie zadowoli. Nie rozumieją one, co to jest kompromis. Krzyczą, awanturują się i obrażają, dopóki nie dopną swego.