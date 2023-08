Dziś jest jednym z najpopularniejszych imion w Polsce. Kiedyś mogła je nosić tylko jedna kobieta

Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, żadna Polka nie mogła nosić tego imienia. Było ono zarezerwowane wyłącznie dla jednej kobiety. Dzisiaj, to imię jest niezwykle popularne. Mowa oczywiście o imieniu Maria . Dlaczego to imię było zakazane?

Zakazanie imię w Polsce

Kiedyś to imię było zakazane, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych imion dla dziewcząt. Dlaczego zakaz został zniesiony? Do końca XIX wieku, imieniem Maria określano matkę Jezusa. Właśnie w tym okresie, zaczęto nazywać Matkę Boską Maryją. Władze uznały wówczas, że nie ma żadnych przeszkód, aby imię Maria mogło być używane.

To imię szybko zyskało na popularności. Obecnie, w Polsce żyje ponad 600 tysięcy kobiet o imieniu Maria. W samym 2023 roku, aż 3732 nowo narodzone dziewczynki otrzymały to imię. Co jest ciekawe, Maria to jedyne imię żeńskie, które można nadać mężczyźnie. W dowodzie osobistym musi jednak być zapisane jako drugie imię.