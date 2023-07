Trzy najmilsze znaki zodiaku. Jesteś wśród nich?

Jednak, jeśli mówimy o najbardziej sympatycznym znaku zodiaku, to na pierwszym miejscu zdecydowanie znajduje się Waga. Osoby urodzone pod tym znakiem, czyli między 22 września a 22 października, są uważane za sprawiedliwe, empatyczne i spokojne. Są to osoby, które z natury nie są skłonne do konfliktów i często wolą pójść na kompromis, nawet jeśli są przekonane, że mają rację. Wagi są również znane z wierności i przywiązania do bliskich osób. Są to przedstawiciele znaków powietrznych, dla których najważniejszy jest kontakt z otoczeniem i aktywność społeczna. To sprawia, że są idealnymi kandydatami na przyjaciół czy partnerów.