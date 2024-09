Kocie ruchy Kozidrak na koncercie wzbudziły sensację. Autor nagrania wziął piosenkarkę w obronę: "Beata robi PERFORMANCE"

Gdyby całe to towarzystwo wzajemnej adoracji tak się nie broniło nawzajem to potem nie byłoby wstydu na całą Polskę. A tak zawsze jakiś kolega czy koleżanka "wspomoże dobrym słowem" i usprawiedliwi. I co taki jeden z drugim czy jedna z drugą będą mieli wyrzuty sumienia no bo przecież oceną "plebsu" oni się w ogóle nie przejmują. Jeszcze obrażą, że się nie znamy jesteśmy zaściankowi no bo ona performance zrobiła.