Kolejni artyści odwołują koncerty z powodu koronawirusa: "Dla całej branży jest to nowa i BARDZO TRUDNA SYTUACJA"

Minimini 29 min. temu

I bardzo dobrze. Zachowujmy się odpowiedzialnie. My jesteśmy młodzi, ale zarazić możemy swoich starszych rodziców czy dziadków, a oni mogą tego nie przeżyć. A taki pacan, co to wrócił z krajów, w których jest mnóstwo zachorowań ma to gdzieś i łazi jeden z drugim zarażając innych. także ograniczenia są na plus