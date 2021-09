Kolekcjonerki drogich torebek. Celebrytki chwalą się modelami za nawet KILKASET TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Lili 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Ja nie jaram się torebkami. Nie jest to kwestia stanu konta, a o prostu tego co jest dla mnie ważne a co nie. To że ktoś jest milionerem nie znaczy jeszcze że zaraz musi świecić metkami i wydawać grube tysiące na ciuchy. Keanu Revees ma miliony, a na ulicy nie odróżnicie go od bezdomnego. Wydawanie grubej kasy na "metki" to domena osób, które dorwały się do kasy niedawno. Angielska arystokracja, ludzie bogaci od pokoleń nie czują wewnętrznej potrzeby szpanowania, nie mają w sobie tego "niech inni mi zazdroszczą". To samo dotyczy bogatych społeczeństw W Rosji złoto musi kapać, na Ukrainie kobiety nie wyjdą z workiem na śmieci bez pełnego makijażu, a w Szwecji wyśmialiby kogoś kto metkę przykleił sobie niemal na czole.