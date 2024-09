Kompromitująca wpadka Małgorzaty Ostrowskiej podczas występu w TVP. "Głos leciał, a pani NIE RUSZAŁA nawet buzią!"

Od grudnia jesteśmy świadkami zmian na Woronicza. Wiele gwiazd kojarzonych z poprzednią władzą straciło pracę, ale sporo też nazwisk znów zawitało do TVP. Wróciła także wakacyjna trasa koncertowa " Lato z Radiem i Telewizją Polską ". Pierwsza jej odsłona odbyła się w Zakopanem w połowie lipca, a widzowie mogli zobaczyć występy największych polskich gwiazd, m.in. Anny Rusowicz, Urszuli, Łukasza Zagrobelnego, Wandy i bandy, czy formacji Big Cyc.

Kolejne odsłony także musiały mierzyć się z krytyką ze strony widzów. TVP zarzucano słaby dobór gwiazd i problemy z dźwiękiem. Jednym z nielicznych występów, który podobał się publiczności przez telewizorami, było wykonanie utworu "Mister of America" przez Małgorzatę Ostrowską w Poddębicach.

Tym bardziej zaskakujące jest to, co wydarzyło się podczas finału trasy w Grudziądzu.

Widzowie masakrują Małgorzatę Ostrowską za występ z playbacku

Nowa jurorka "The Voice Senior" zaśpiewała wielki hit Lombardu "Gołębi puch". W pewnym momencie doszło do zaskakującej sytuacji. Na nagraniu zamieszczonym na oficjalnej stronie TVP widać, jak Ostrowska odwraca się od mikrofonu, a piosenka wybrzmiewa dalej. Od razu wyłapali to także czujni widzowie, którzy nie kryją swojego rozczarowania.