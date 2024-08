Koncerty Taylor Swift w Wiedniu ODWOŁANE z powodu planowanego ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

Ania 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 5 Odpowiedz

Ja tej polityki nie rozumiem. Najpierw pomagali trzeciemu światu, dzieciom, odżywiali, leczyli ubierali, uczyli itd. Teraz te dzieci dożyły do dorosłości bo nie umarli z głodu, chłodu i chorób, wybrały się do Europy do świata opiekunów i teraz są be, niemile widziani. Gdzie się maja podziać? U nich nadal bida z nędza. Pomagać czy nie pomagać? To oczywiste ze tam dzietność dzięki pomocy wzrosła i jest za duża. Przeludnienie, brak pracy i perspektyw.