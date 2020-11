Kontrowersje wokół ustawy o zawodzie farmaceuty. Aptekarz będzie mógł ODMÓWIĆ sprzedaży ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH?!

pozdro600 2 godz. temu zgłoś do moderacji 171 48 Odpowiedz

sama doswiadczylam w ciazy, ze starsza Pani w aptece odmowila mi sprzedazy herbaty z lisci malin. Doradzila mi ja Pani ginekolog prowadzaca ciaze, zeby tydzien przed terminem popijac. Najpierw Pani w okienku powiedziala ze maja ja na stanie, a jak zobaczyla zza lady ze mam juz dosc duzy brzuch w oczy sklamala mi ze nie jednak jej nie maja, bez mrugniecia okiem- tuz po tym jak potwierdzila ze maja ja na stanie. Ciezko nawet nazwac ta sytuacje bo sie rozesmiałam i wyszłam.Obcy ludzie lepiej wiedza co jest dla nas dobrze, jak widac farmaceuci beda tez lepiej wiedziec. Tak swoja drogą jak to sie wszystko ma trzymac kupy?W pracy to strach sie przyznac ze sie modle i chodze do Kosciola bo wszyscy nas atakuja, ale rownosc dla innych jak najbardziej i nikogo nie mozna dyskryminowac. Farmaceuta bedzie mogl sobie swoje frustracje przelewać na prace i sam ocenic czy ktos sie moze zabezpieczyc czy nie? Przeciez lepiej zeby sie ludzie umiejetnie zabezpieczali, bardziej edukować młodych i wszystkie kobiety, które tak teraz walczą i krzyczą żeby wiedziały do czego służy antykoncepcja i ile mają możliwosci. I przestancie ciagle uderzac w Koscioł i ludzi wierzących, opamietajmy sie wszyscy! Co was tak dziwi, Kościoł w swoim dekalogu i najwazniejszym przykazaniu mowi o milosci do blizniego i nie zabijaniu- to nic nowego, nie wprowadzono tego wraz z dopuszczeniem internetu do uzytku.