Damian Kordas wspomina wakacje z Roxie Węgiel: "Trochę pośpiewaliśmy"

Wirus leczony jest lekami na HIV. A dlaczego? Strony gdzie można było to przeczytać są zablokowane. Hinduscy naukowcy już w styczniu na bioRxiv. org opublikowali pracę naukową, że wirus ma 4 wstawki z białek HIV. Wpisać "Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag". Prof.Fang z National Taiwan University też zauważył te 4 dodatki. białka i że nie jest możliwa taka mutacja w naturze. Francuski zespół to badający też stwierdził, że coronawirus ma 4 białka nie występujące w żadnym innym coronawirusie. To jest wirus podtypu SARS czyli krwotocznego zapalenia płuc, typu RNA i te aminokwasy z HIV służą mu po to, aby ułatwiały migrację jego mat. genetycznego i szybko wklejał swoje RNA do DNA zarażonego i zmuszał nowy organizm do powielania, namnażania swoich komórek. Chińscy lekarze przyjrzeli się płucom osób, które zmarły w wyniku wirusa i stwierdzili, że COVID-19 jest kombinacją SARS i AIDS, powodującą nieodwracalne zmiany w płucach."Wpływ COVID-19 na ludzkie ciało jest jak kombinacja SARS oraz AIDS, ponieważ uszkadza płuca i układ odpornościowy"- powiedział P.Zhiyong, dyrektor O1OM szpitala Zhongnan Uniwersytetu Wuhan. Sekcje zwłok wykazały, że uszkodzenia płuc spowodowane chorobą mogą być nieodwracalne, nawet jeśli pacjent wyzdrowieje. Teraz najważniejsze jest podjęcie działań na wczesnym etapie choroby, aby chronić płuca pacjentów przed nieodwracalnym zwłóknieniem" mówią chińscy lekarze. To jest napisane, aby wszyscy wiedzieli z czym świat ma do czynienia. To nie jest fake. nie dajcie się zakazić, bo zniszczy Wam to płuca." "We are currently witnessing a major epidemic caused by the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). The evolution of 2019-nCoV remains elusive. We found 4 insertions in the spike glycoprotein (S) which are unique to the 2019-nCoV and are not present in other coronaviruses. Importantly, amino acid residues in all the 4 inserts have identity or similarity to those in the HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag. Interestingly, despite the inserts being discontinuous on the primary amino acid sequence, 3D-modelling of the 2019-nCoV suggests that they converge to constitute the receptor binding site. The finding of 4 unique inserts in the 2019-nCoV, all of which have identity /similarity to amino acid residues in key structural proteins of HIV-1 is unlikely to be fortuitous in nature. This work provides yet unknown insights on 2019-nCoV and sheds light on the evolution and pathogenicity of this virus with important implications for diagnosis of this virus."