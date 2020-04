Koronawirus w Polsce. Rząd łagodzi kolejne obostrzenia

Maryla 7 godz. temu zgłoś do moderacji 55 6 Odpowiedz

Wy tam na gorze , was chyba porabalo , ale to dokladnie . Wszystko wraca do normy aby przed 10 .05 wszystko bylo cacy - mniej testow robionych aby udowodnic , ze niebezpieczenstwo mija . Caly czas myslicie......ciemny narod to kupi . Caly swiat z was sie smieje . komunisci i zlodzieje