Kosmetyki Dr Irena Eris zna niemal każda Polka. Założycielka marki dorobiła się prawdziwej FORTUNY. Tak dziś wygląda jej życie

Przychodzi baba do sklepu i mówi: "Poproszę krem na zmarszczki". --- "Proszę bardzo" odpowiada ekspediantka i wręcza krem Dr. Ireny Eris na zmarszczki. Klientka pyta: "To w ile dni czy tygodni mi znikną?" --- Ekspedientka odpowiada: "Trzeba regularnie stosować i kupować". Sęk w tym, że kremy na zmarszczki trzeba stosować nim one się pojawią, bo później to co najwyżej do kliniki medycyny estetycznej na fotoodmładzanie laserem (co starczy na 2 miesiące lub trzy i znowu to samo) albo w ogóle operacja plastyczna z nacinaniem skóry i podnoszeniem i zszywaniem aby na stałe było.