Kosmiczna Grimes w nowej piosence: "Nawet miłość nie może zatrzymać cię na swoim miejscu". Śpiewa o Elonie Musku?

Zdaje się, że do relacji ze skupionym na pomnażaniu majątku miliarderze Claire odnosi się w swoim najnowszym "kosmicznym" utworze. W "Player of Games" słyszymy między innymi: "Odpłyń w zimną przestrzeń kosmosu, nawet miłość nie może zatrzymać cię na swoim miejscu".

Co więcej, artystka śpiewa o tym, że jest zakochana w tytułowym "największym graczu", który "zawsze będzie kochał grę bardziej niż ją". Jak podaje portal "Page Six" jest to kolejny dowód na to, że chodzi o Elona. Założyciel SpaceX przed laty zajmował się tworzeniem gier, a prywatnie jest wielkim fanem strzelanki Halo, w którą zdarza mu się grać po dziś dzień.