Kourtney Kardashian i Younes Bendjima jednak do siebie nie wrócili? "Po prostu dobrze się bawią"

Życie uczuciowe Kardashianek jest niczym rollercoaster . Czasem naprawdę trudno jest za nimi nadążyć. I choć Kim postanowiła już definitywnie (oby!) się ustatkować, to jej siostry chyba nie mają takiego zamiaru. Ostatnio głośno zrobiło się wokół sercowych rozterek Kourtney Kardashian , która ponoć wróciła do 14 lat młodszego modela Younesa Bendjimana . Plotki nasiliły się, gdy Kardashianka pochwaliła się ich wspólnym zdjęciem z bożonarodzeniowego świętowania przy choince . Internauci nie mieli już żadnych wątpliwości, Kourtney Kardashian i Younes Bendjima znów są razem. Jaka jest jednak prawda? Wiele wskazuje na to, że o romansie tym razem nie ma mowy.

Według ustaleń portalu "Hollywood Life", Kourtney wcale nie chce wracać do młodszego kochanka , a łącząca ich relacja "to nic poważnego".

"Kourtney uwielbia go za to, że jest wyjątkowo słodki, uroczy w stosunku do dzieci. Mimo spędzania razem czasu łączy ich po prostu dobra zabawa. Mają wspólne pasje i jest też między nimi dużo chemii, ale nie wrócili do siebie. Kourtney wie, że na dłuższą metę z wielu powodów to i tak by się nie udało. Cieszy się jednak, że może się z nim po prostu dobrze bawić" - ujawnia źródło portalu.