Kourtney Kardashian pozbyła się psa i kupiła nowego. Fani dociekają: "Co stało się z poprzednim?"

U mnie piesek zawsze jest od szczeniaka do jego śmierci. Zwykły kundelek. Od sąsiadów na ogół. Psa ma sia nie na pokaz, ale by to kochać i mieć w nim przyjaciela i on nas kocha. Mój łaciaty przyjaciel jest obok mnie. Pies jest dla mnie A nie dla innych by się chwalić. Dbajmy o psu i koty.