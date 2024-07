Kourtney Kardashian jest autoseksualna. Na czym polega orientacja celebrytki?

Rodzina Kardashianów do perfekcji opanowała nie tylko sztukę wzbudzania medialnego zainteresowania, ale również kontrowersji. W mediach co rusz pojawiają się rozmaitego rodzaju doniesienia o perypetiach członków słynnego klanu. Znane siostry nie stronią od najbardziej intymnych tematów. Jakiś czas temu swoim osobistym wyznaniem podzieliła się Kourtney Kardashian .

Kourtney Kardashian jest autoseksualna

Wspomniana przez celebrytkę orientacja, to nic innego jak zwiększenie zainteresowania i pociągu do samego siebie niż do innych osób. Autoseksualizm nie wyklucza związku z inną osobą. W udostępnionym przez Kourtney Kardashian artykule można przeczytać, że nawet zwykłe codzienne czynności, takie jak robienie fryzury, makijaży, a także kąpiel mogą sprawić, że ktoś poczuje do siebie pociąg seksualny. Zaznaczono jednak, że jest to całkowicie normalne zjawisko.