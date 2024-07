Kris Jenner wrzuciła do sieci STARE zdjęcie! Tak wygląda przed operacjami i zabiegami upiększającymi (FOTO)

W rodzinie Kardashian po staremu. Przedstawicieli najpopularniejszej rodziny na świecie robią wszystko, by wciąż utrzymać niesłabnące zainteresowanie mediów. Trzeba jednak przyznać, że pochodzące zza oceanu celebrytki mogą pochwalić się wyjątkową smykałką do generowania medialnego szumu. Praktycznie nie ma dnia, by w sieci nie pojawiały się kolejne doniesienia o ich życiowych perypetiach.

Trzonem znamienitej rodziny jest Kris Jenner. Matka słynnych sióstr również ochoczo udziela się w mediach społecznościowych, gdzie przerabianie własnych zdjęć stało się praktycznie już standardem. Nie jest również tajemnicą, że rodzina Kardashian chętnie urządza sobie wycieczki do gabinetów medycyny estetycznej. Patrząc na stare zdjęcia celebrytek, aż ciężko uwierzyć w to, jak bardzo się zmieniły. One same nie mają jednak problemu, by od czasu do czasu wykopać coś z rodzinnego archiwum.