Kris Jenner przerywa milczenie na temat ROZWODU Kim Kardashian i Kanye Westa!

Początkowo w mediach mówiło się, że rozstanie Kim Kardashian i Kanye Westa nie obejdzie się bez zaciętej sądowej batalii i medialnego prania brudów. Póki co wszystko wskazuje jednak na to, że małżonkowie rozstaną się w pokojowej atmosferze. Chociaż aktualnie para kontaktuje się już ponoć jedynie za pośrednictwem ochroniarza, wciąż zgodnie dzieli się opieką nad czwórką pociech, a Kim ani myśli utrudniać raperowi spotkań z gromadką dzieci.

W ostatnim czasie w mediach pojawiało się już wiele rewelacji na temat rozwodu Kim i Kanye. Sami Kardashianowie do tej pory jednak konsekwentnie unikali komentowania sprawy w mediach. Wyjątek postanowiła ostatnio zrobić Kris Jenner. W piątek "momagerka" pojawiła w australijskim programie radiowym The Kyle and Jackie O Show, w którym padło pytanie o to, jak małżonkowie radzą sobie z rozstaniem.