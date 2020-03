Król Filip i królowa Letizia zostali ZARAŻENI koronawirusem? Poddali się badaniom

rozsadek 30 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

mysle, ze te 2 tygodnie u nas to dopiero poczatek, to tak naprawde nie jest czas na eliminacje wirusa, tylko spowolnienie rozprzestrzeniania sie infekcji, tak , żeby system medyczny pozostał chociaz w czesci wydolny, dlatego unikajmy niepotrzebnych kontaktow, a zwlaszcza teraz monitorujmy co robią wasze dzieci, to nie jest czas beztroskich spotkan, do tego jeszcze wrocimy, ale nie teraz....