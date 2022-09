Król Karol III już ma pomysł na własną koronację? Chce, żeby było "krócej, skromniej i OSZCZĘDNIEJ"

brednie znowu 32 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Faktycznie, śmierć 96-cio latki jest szokiem, wszak ludzie do 200stu lat lekką ręką dożywają. I o jakich obchodach jej panowania bredzicie? - "Od kilku dni trwały uroczystości upamiętniające 70-letnie rządy monarchini,". Te uroczystości już dawno się skończyły. "ten wzniosły moment jeszcze przed nim, to syn królowej Elżbiety jest już w mediach tytułowany królem," - bo tron i tytuł monarchy się przejmuje z automatu, w chwili śmierci panującego. Koronacja nie ma nic do rzeczy. I nie- to nie królowa podjęła decyzję o tytule Kamili, bo to nie leży w jej gestii. O tytule małżonki monarchy, decyduje sam panujący monarcha. Królowa tylko wyraziła nadzieję, że tak będzie i chciała uspokoić niezadowolenie społeczne, z faktu, że Kamila będzie Queen Consort. Chciała ułatwić Karolowi i Kamili życie. Co za baranów w redakcji zatrudniacie. Biorą się zapisanie na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Nawet języka angielskiego nie znają na poziomie podstawowym, żeby sobie sprawdzić informacje na wiarygodnych stronach w UK.