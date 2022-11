Król Karol III ZAKAZAŁ podawania francuskiego przysmaku. Co na to książę Jan Lubomirski?

Jak podała organizacja stojąca na straży praw zwierząt, PETA, król Karol III wykluczył z jadłospisów w każdej rezydencji należącej do rodziny królewskiej foie gras. Jest to potrawa z wątroby gęsi i kaczek. Dlaczego jest kontrowersyjna? Chodzi o sposób tuczu ptaków. Półroczne ptaki trzymane są w ciasnych klatkach, na 2-3 tygodnie przed ubojem tuczy się je karmą tłoczoną prosto do żołądków specjalną sondą. Wtłacza się w nie niemal 2 kg karmy dziennie, aż wątroba ptaka jest nawet dziesięciokrotnie patologicznie powiększona. Sposób tego tuczu jest zakazany w wielu krajach (w tym w Polsce). Potrawa jednak wciąż jest importowana, m.in. z Francji.