Król Karol III zaskoczył wyznaniem. Wspomniał o skutku ubocznym leczenia. Z czym się zmaga?

Na kilka miesięcy po ogłoszeniu nowotworowej diagnozy król Karol III wycofał się z pełnienia publicznych obowiązków. W tym czasie dumnie zastępował go syn - książę William . Ostatnio panowie razem pojawili się na wojskowej uroczystości w Middle Wallop. Jak widać po zdjęciach, monarcha jest w dobrym stanie. Żywo dyskutował nie tylko z Williamem, ale i napotkanymi Brytyjczykami.

Król Karol III szczerze o skutku ubocznym leczenia

Wizyta króla w w Middle Wallop jest dziś szeroko opisywania nie tylko w brytyjskiej prasie, a to dlatego, że Karol miał wyjawić szczegóły leczenia nowotworu. Do tej pory Pałac Buckingham milczał o przebiegu choroby monarchy. Wreszcie sam zainteresowany opowiedział nieco o swojej nowej codzienności.

W trakcie uroczystości 75-letni król rozmawiał z weteranem armii brytyjskiej, Aaronem Mapplebeckiem. Żołnierz wyznał Karolowi, że w zeszłym roku przeszedł chemioterapię w ramach leczenia raka jądra i stracił zmysł smaku. Jak podaje "Daily Mail", król ujawnił, że przydarzyło mu się to samo.

Król Karol III pokazał się publicznie z Williamem

Przypomnijmy, że spotkanie króla z Williamem wywołało niedawno sporo kontrowersji. A to dlatego, że Karol III zaledwie kilka dni wcześniej odmówił rozmowy z księciem Harrym, który gościnnie pojawił się w Londynie. Media podały, że do spotkania ojca z synem nie dojdzie, ponieważ ten pierwszy jest ostatnio zbyt zajęty powrotem do swoich obowiązków.