Król Karol jednak będzie użyczać Meghan i Harry'emu Frogmore Cottage? Postawił im ponoć pewien WARUNEK...

Od kilku dni media żyją sprawą eksmisji Meghan Markle i księcia Harry'ego z Frogmore Cottage, którą zainicjował król Karol III . Para potwierdziła już, że zostali poproszeni o zabranie swoich rzeczy ze słynnej posiadłości, a media wskazują na potencjalne powody decyzji monarchy. Jedną z opcji jest ponoć to, jak Harry obszedł się z Camillą w ostatnich wywiadach.

Stosunki Karola oraz Harry'ego i Meghan wciąż są napięte. Eksmisja jedynie zaogniła sprawę

Gdy autobiografia "Spare" trafiła do księgarń, a książę Harry urządził mało życzliwe jego bliskim tournée po amerykańskich mediach, relacje Sussexów ze słynną rodziną stały się jeszcze trudniejsze. Pozostaje to kwestią niezwykle istotną, bo już niebawem odbędzie się koronacja króla Karola III, co jest dla royalsów ogromnym wydarzeniem. Meghan Markle wraz z mężem otrzymali już ponoć oficjalne zaproszenie.