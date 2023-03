Książę Harry i Meghan Markle jednak dostali zaproszenie na koronację Karola III. Skorzystają?

Już od dawna mówi się, że relacje księcia Harry'ego i Meghan Markle z pozostałymi royalsami nie należą raczej do najlepszych. Od czasu Megxitu małżonkowie wielokrotnie pozwalali sobie na niewybredne komentarze pod adresem monarchii. Harry nie oszczędził bliskich w głośnej biografii oraz w niedawnej rozmowie z Andersonem Cooperem, w której m.in. nazwał królową małżonkę Camillę "czarnym charakterem rodziny królewskiej". To właśnie te słowa miały skłonić króla Karola III do wyeksmitowania Sussexów z Frogmore Cottage. Według Daily Mail monarcha zdecydował, że do czasu jego koronacji Harry i Meghan mają wynieść się z brytyjskiej posiadłości.