Rodzina królewska zaprosi Harry'ego na "rozmowy pokojowe"! "Muszą się pogodzić przed koronacją, bo zrobi się z tego CYRK"

Relacje księcia Harry'ego z pozostałymi royalsami już od jakiegoś czasu, delikatnie mówiąc, nie należą do najlepszych. Poprawie rodzinnych stosunków bez wątpienia nie sprzyjają regularne publiczne zwierzenia żyjącego "na emigracji" księcia. Niedawno światło dzienne ujrzała sensacyjna książka księcia "Spare", w której ten ponownie nie oszczędził najbliższych, opisując m.in. awanturę, podczas której William powalił go na ziemię czy kłótnie Meghan Markle z Kate Middleton. Choć w ostatnich miesiącach Harry zdawał się dokładać wszelkich starań, by jeszcze bardziej zrazić do siebie rodzinę, okazuje się, że jednocześnie wciąż oczekuje od najbliższych przeprosin.

Harry i William wkrótce się pogodzą? Rodzina królewska chce zaaranżować pokojowe rozmowy

W ostatnim wywiadzie książę Harry zdradził, że chciałby spotkać się z bliskimi i porozmawiać z nimi, by ostatecznie dojść do porozumienia. Wszystko wskazuje na to, że jego żądania wkrótce mogą zostać spełnione. Jak donosi brytyjski "The Times", wciąż istnieje szansa na pojednanie między zwaśnionymi royalsami. W planach jest ponoć zaaranżowanie "rozmów pokojowych", które miałyby pogodzić Harry'ego, Williama oraz króla Karola III jeszcze przed zaplanowaną na 6 maja koronacją monarchy. Według osoby z otoczenia monarchy oraz Sussexów do spotkania ma dojść w najbliższych miesiącach. Jak podkreśla informator "The Times" naprawienie rodzinnych relacji jest możliwe, jednak będzie wymagało od książąt i ich ojca dużo pracy.

Można to naprawić. Każda ze stron musi przyznać się do błędu i wyznać: "Nie wszystko zrobiliśmy dobrze, popełniliśmy wiele błędów". Będzie to wymagało elastyczności od każdej ze stron, ale jest to możliwe - twierdzi źródło brytyjskiego dziennika.

Jak informuje "The Times", by zakopać topór wojenny z bliskimi, Harry musiałby osobiście stawić się w Wielkiej Brytanii i twarzą w twarz spotkać z ojcem i bratem. W spotkaniu mieliby także uczestniczyć inni członkowie rodziny królewskiej oraz zaufane osoby z otoczenia Harry'ego.

Wymaga to obecności Harry'ego w pokoju z królem i księciem Walii, kilkoma innymi członkami rodziny i "jego ludźmi", którym wierzy, że zawsze go wspierali - tak, by nie poczuł się osaczony - zdradza źródło dziennika.

Harry i William spotkają się przed koronacją króla Karola? "Inaczej zrobi się cyrk"

Według "The Times" król Karol III nie miałby nic przeciwko spotkaniu z synami na wspomnianych wcześniej warunkach. Nieco trudniej byłoby jednak przekonać do rozmów księcia Williama. Starszy z synów monarchy ma ponoć dużo żalu do młodszego brata po premierze jego głośnej biografii. Informator dziennika podkreśla jednak, iż jednocześnie William ma na uwadze losy monarchii i z pewnością pogodzi się z bratem, jeśli uzna to za najlepsze rozwiązanie dla przyszłości korony. Inny źródło "The Times" podkreśla, że rozmowy pokojowe członków rodziny królewskiej powinny odbyć się przed koronacją króla Karola III. Rodzinne dramaty mogą bowiem uczynić z ceremonii farsę.

Muszą ich zaprosić przed koronacją, bo inaczej zrobi się z tego cyrk i zamieszanie - twierdzi źródło.

Jak na razie nie wiadomo, czy książę Harry i Meghan Markle pojawią się na koronacji króla Karola III. Początkowo mówiło się, że monarcha wystosuje zaproszenie do syna i jego żony. Zaledwie kilka dni temu pojawiły się jednak doniesienia, iż w obliczu medialnego zamieszania wokół biografii, książę nie będzie raczej mile widziany na ceremonii. Niedawno Karol podjął także decyzję o wykreślenie młodszego syna ze scenariusza koronacji, uwzględniając w nim jedynie księcia Williama.

Myślicie, że wkrótce w rodzinie królewskiej dojdzie do pojednania?

