Królewski biograf ujawnił OSTATNIE ŻYCZENIE królowej Elżbiety II. Miało dotyczyć Harry'ego...

Kolejny artykuł z serii,, trudne sprawy,, royalsow. Jest mi tak szkoda tych ludzi, że szkoda gadać. To oni jedni na świecie zdecydowali się zamieszkać zagranicą? Pół Polski mieszka w Niemczech, UK lub w Stanach. Do Anglii wyjechało 2 miliony Polaków i tam mieszkają. Czy ich rodziny też tak się zachowują, urządzają takie histerie jak wy tutaj i chcą ich rozwodzić? Cały czas pomstowanie, że Harry nie kocha rodziny. A rodzina to kocha Harrego? Wkoło tylko czytam jak go upokarzają, nie pozwalają ubrać munduru chociaż kojarzę, że był najwięcej w wojsku z całej rodziny, ciągle czegoś od niego chcą. Jak się rozwiedzie z Megan czego tak bardzo chcecie to będzie się rozwodził jeszcze z 10 razy. Bo każda żona będzie musiała żyć pod dyktando innych jak w obozie karnym. A to żadne życie.