"Królowa Życia" Monika Chwajoł WYSZŁA ZE SZPITALA i zapowiada: "Powrócę na salę zabiegową ponownie..."

Przybita Chwajoł pokazywała zdjęcia ze szpitala i dziękowała fanom za słowa otuchy. Teraz Monika podzieliła się wieścią, że lekarze pozwolili jej wrócić do domu. To jednak nie koniec jej zmagań z chorobą...

Kochani, troszkę sytuacja opanowana, a najlepsza rekonwalescencja jest w domu. To, co mnie teraz wzmocni, to bycie z bliskimi i powrót do pracy. Czekamy, aż opuchlizna po zabiegu minie, leki zaczną działać i powrócę na salę zabiegową ponownie. Ale najważniejsze, że optymizm jest i humor powraca. Troszeczkę zmęczona, ale kto da radę, jak nie Monia - napisała celebrytka.