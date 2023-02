Krystian Wieczorek ODEJDZIE z "M jak miłość"? Jego bohater może zginąć na wojnie w Ukrainie

Krystian Wieczorek gra mecenasa Andrzeja Budzyńskiego w serialu "M jak miłość" już od ponad 15 lat. Scenarzyści regularnie urozmaicają wątek aktora, toteż widzowie i fani telenoweli nie mogą narzekać na nudę. Tym razem również tak będzie, ponieważ serialowy mąż Anny Muchy wyjedzie na wojnę w Ukrainie , co nie najlepiej się dla niego skończy.

"M jak miłość". Budzyński wyjedzie na wojnę w Ukrainie

W 1708. odcinku "M jak miłość" mecenas Budzyński wyjedzie do Ukrainy w poszukiwaniu rodziców małej Nadii. W kraju ogarniętym wojną z wiadomych przyczyn jest bardzo niebezpiecznie, jednak grany przez Wieczorka bohater nie ucierpi przez działania wojenne, a z powodu wypadku autokarowego. Scenarzyści jasno dadzą do zrozumienia, że Andrzej może nie przeżyć wypadku, co z pewnością zaniepokoi wiernych fanów telenoweli.