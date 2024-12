Krzysztof Baranowski po odejściu Bogumiły Wander rusza w ostatni rejs dookoła świata: "To jakby terapia. Te cztery lata były ciężkie"

Mąż Bogumiły Wander wyruszy w ostatni rejs. "To jest też jakby terapia"

Jedna z przyczyn, dla której nie waham się ruszyć w rejs, to jest też jakby terapia. Byliśmy w różnych rejsach razem, co jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o taką damę telewizyjną, ale spotykaliśmy się w pół drogi. Tak samo dla mnie niezwykłe jest to, że chodziłem na czerwony dywan i na ściankę się fotografować, bo to zupełnie nie leży w mojej naturze. Trzeba wszystko przeżyć - i tak te cztery lata były ciężkie - wyznał.