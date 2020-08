Krzysztof Bosak świętuje rocznicę zaręczyn wspólnym selfie z Kariną: "Pierścionek kupowałem DZIEŃ PRZED wylotem na Gran Canarię" (FOTO)

Nunu 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Tylko przypomnę, że ten Pan i jego żona są za tym, abyście Wy dziewczyny nie miały dostępu do antykoncepcji, antykoncepcji awaryjnej, abyście nie mogły usunąć ciąży, ten Pan twierdzi że w Polsce jest niski odsetek przemocy wobec kobiet a zachodnie kraje powinny się uczyć kultury od polskich mężczyzn, ten Pan uważa również, że dokument obowiązujący Polskę do tworzenia programów ochrony poszkodowanych przemocą domowa to zagrożenie polskich wartości. Po co redakcja pudelka próbuje ocieplać jego wizrunek? Może dowiem się niedługo, że lubi malować landszafty....