Krzysztof Gojdź broni (?) Agnieszki Dygant: "NAPRAWDĘ MOGŁO BYĆ GORZEJ"

Wygląd Agnieszki Dygant budzi ostatnio sporo kontrowersji. Część fanów aktorki twierdzi, że jej twarz zmienia się nie do poznania, a sama zainteresowana odpowiada, że to zasługa aparatu na zęby. Dodała też, że "nigdy nie używała żadnych wypełniaczy, żadnych botoksów", w co naprawdę trudno uwierzyć, porównując jej aktualne fotografie z tymi sprzed kilku lat.