Krzysztof Ibisz z żoną Joanną świętują pierwszą rocznicę ślubu (ZDJĘCIA)

Krzysztof Ibisz bez wątpienia może się pochwalić wyjątkowo udanym życiem prywatnym. Latem ubiegłego roku wiecznie młody prezenter poślubił ukochaną Joannę. Kilka miesięcy temu szczęśliwi małżonkowie ogłosili zaś, że spodziewają się dziecka. Aktualnie Joanna i Krzysztof Ibiszowie wyczekują więc narodzin pierwszej wspólnej pociechy, okazjonalnie dokumentując małżeńską sielankę w mediach społecznościowych. Małżonkowie starannie przygotowują się również do zbliżającego się rozwiązania - niedawno prezenter pochwalił się w sieci wizytą w szkole rodzenia, ostatnio pokazał zaś fanom zawartość torby porodowej dla mężczyzny.

Joanna i Krzysztof Ibiszowie starają się również wykorzystać chwile przed narodzinami potomka, by spędzić nieco czasu tylko we dwoje. Ostatnio małżonkowie wybrali się razem na miasto, a wszystko to w związku z wyjątkową okazją. W weekend para obchodziła bowiem pierwszą rocznicę ślubu.