Krzysztof Ibisz "zdobywa odporność" w lesie z byłą żoną i synem. Monika Mrozowska: "To jest ekstra!"

To właśnie na byłą żonę prezenter mógł liczyć, gdy przed rokiem stracił ukochanego ojca. Od pewnego czasu zwaśnieni niegdyś rodzice Vincetna spędzają razem coraz więcej czasu , a w mediach pojawiały się nawet informacje odnośnie ich ewentualnego powrotu do siebie.

Ex żona, ex mąż, wciąż aktualne ich dziecko i Nicpoń Super Pies zdobywają odporność w lesie - podpisał obrazek wyluzowany 55-latek.

"Uwielbiam Was i takie podejście do rodziny", "Brawo, to są ludzie na poziomie i kochani rodzice", "Świetnie, że się dogadujecie", "Super rodzinka. To cudowne, że trzymacie się razem", "Fajnie, że macie taką relację" - czytamy.