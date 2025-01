Krzysztof Ibisz został zapytany, czy planuje KOLEJNE dzieci. Zdradził przy okazji, jak udało mu się poderwać żonę

Wkurzające są te podwójne standardy. Jak kobieta koło 40- tki ma dziecko, to wszyscy wytykają jej wiek. Piszą, że za stara, że powinna być babcią, że to nie wiek na dzieci. Jak facet koło 60- tki zostaje ojcem, to pytając go radośnie, czy jeszcze planuje dzieci. Nikomu nie przeszkadza to, kiedy senior mężczyzna ma dzieci. Chociaż to mężczyźni żyją krócej 10 lat od kobiet, więc to oni wcześniej powinni mieć dzieci, żeby zdążyć je wychować.