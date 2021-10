Krzysztof Kiersznowski był związany z młodszą o 33 lata partnerką. Kim była Katarzyna?

Wiki 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

On chyba lubił młode. Zagadywał do mnie jak był jeszcze z ta powyżej. Albo był nieszczęśliwy w tym związku albo szukał odskoczni. Starsi mogą być ale nie o ponad 30 lat. Za duża bariera.nie wyobrażam sobie mając 60 lat zagadywać do dwudziesto paro latków. Faceci jakoś z tym problemu nie maja. To nic, ze wyglądają na 90. Chyba alkohol i papierosy go tak zniszczyły?