Krzysztof Krawczyk SPRZEDAJE BUSA, którym podróżował na koncerty. W środku osobiste akcenty, łóżko i BAREK

Krzysztof Krawczyk to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Ma na koncie wiele przebojów, które do dziś nuci cała Polska. Mimo sporej popularności, także wśród młodszych słuchaczy, w ubiegłym roku wokalista ogłosił, że postanowił zakończyć karierę i pożegnać się z koncertowaniem.

Niedawno Krzysztof Krawczyk zapewnił, że wizja muzycznej emerytury wcale nie jest mu straszna. Przezorny muzyk regularnie odkładał bowiem pieniądze i dziś wcale nie drży o swoją finansową przyszłość. 74-latek wspominał co prawda, że w przyszłości zamierza jeszcze pojawić się na scenie, wszystko wskazuje jednak na to, że z regularnym koncertowaniem ma zamiar skończyć już na dobre. Jak zauważył jeden z czytelników Pudelka na naszej facebookowej grupie, wokalista postanowił sprzedać busa, którym docierał na koncerty do najróżniejszych zakątków Polski.