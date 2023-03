Krzysztof Skiba i jego młodsza o 26 lat partnerka planują powiększenie rodziny? Karolina Kempińska ODPOWIEDZIAŁA

Teraz lider zespołu Big Cyc może już "na legalu" zacząć rozmyślać o przypieczętowaniu gorącego uczucia, jakie łączy go z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską. Skiba od grudnia zeszłego roku regularnie publikuje w sieci zdjęcia z ukochaną, a także udziela wywiadów, ogłaszając światu, że dzięki "nowej muzie czuje się, jakby znów miał 18 lat".

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska będą mieli dziecko? Modelka wyjaśnia

Mama: "Po co ci tatuaż? Tatuaże są drogie, bolą i są na zawsze!". Też mama: "Kiedy wnuki?" - brzmiała treść mema.

Dziewczyna zapewne nie spodziewała się, że niewinna publikacja przyczyni się do rozpętania internetowej wrzawy. Okazuje się, że internauci zbyt dosadnie wzięli sobie do serca opublikowaną grafikę, zakładając, że Karolina i Krzysztof chcą przez to ogłosić, że właśnie rozpoczęli "pracę" nad powiększaniem rodziny.