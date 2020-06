Rodzina królewska publikuje fotografie młodego księcia Filipa z okazji jego 99. URODZIN! (ZDJĘCIA)

Trzeci co do najbardziej długowiecznych członków brytyjskiej rodziny królewskiej właśnie obchodzi 99. urodziny! Książę Filip - bo to o nim właśnie mowa - ostatni raz był widziany publicznie 24 grudnia, kiedy opuszczał londyński szpital. Aby zapewnić Brytyjczyków o jego dobrym samopoczuciu, pałac Buckingham opublikował więc z okazji urodzin nowe zdjęcie księcia, na którym występuje obok swojej małżonki - królowej Elżbiety II.