Książę Filip spędził kolejną noc w szpitalu. Królowa Elżbieta II z rodziną modlą się o jego zdrowie

Książę Filip to obecnie jeden z najbardziej wiekowych "royalsów". Choć niebawem będzie obchodzić setne urodziny , to wieloletni małżonek królowej Elżbiety II przez długi czas cieszył się sprawnością. Tak przynajmniej wydawało się do stycznia tego roku, gdy spowodował wypadek samochodowy, w wyniku którego ucierpiały dwie kobiety . Od tego czasu coraz więcej mówi się o jego problemach ze zdrowiem.

W zeszłym tygodniu media obiegła informacja, że 98-letni książę Filip trafił do szpitala . W prasie od razu zawrzało, jednak Pałac Buckingham starał się studzić emocje i tłumaczył, że była to zaplanowana wizyta związana z wcześniejszymi dolegliwościami . Obecnie książę Edynburga jest leczony w Szpitalu Króla Edwarda VII.

Choć wcześniej media donosiły, że książę Filip trafił do szpitala na sygnale, to_ The Telegraph_ skutecznie zdementował te plotki. Póki co wiadomo jedynie, że 98-latek zgłosił się do szpitala o własnych siłach i od tej pory wciąż przebywa w placówce. O stan zdrowia księcia niepokoi się oczywiście Elżbieta II, która w zeszły piątek udała się samotnie do Sandringham, gdzie spędzi Boże Narodzenie z bliskimi.