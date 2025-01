Książę Harry i Meghan Markle spotkali się z ofiarami pożarów w Los Angeles. "Akt klasy, są cudowni"

Jak można udostępnić swój dom, jak HiM nie mają żadnego domu. To wielkie oszustwo !!!!!!!! Royal Grift opublikował akt własności na YT. Dowodzi to, że dom nie należy do Hi M. Został ponownie sprzedany wiosną 2023 roku. Ani sprzedający, ani kupujący nie był Harrym. Zawsze był przez nich tylko wynajmowany. Teraz został już wynajęty przez studio filmowe do kręcenia filmów w branży po@no.